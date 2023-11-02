Манчестер Юнайтед впервые за 60 лет проиграл два матча подряд, пропустив три гола

Вчерашнее поражение Манчестер Юнайтед стало для "манкунианцев" вторым подряд на своем поле с разницей в 3+ мяча, сообщает Opta.

В предыдущем домашнем матче МЮ уступил Манчестер Сити (0:3) в рамках 10-го тура АПЛ. В последний раз "красные дьяволы" показали подобный результат в октябре 1962 года. Кроме того, для Ньюкасла эта победа над Манчестер Юнайтед стала первой выездной с разницей в 3+ гола с сентября 1930 года. Тогда счет был 7:4.

В 1/8 финала Кубка Карабао Манчестер Юнайтед принимал на Олд Траффорд Ньюкасл Юнайтед. И понес поражение со счетом 0:3. В первом тайме Ньюкасл открыл счет двумя голами. На 28-й минуте Мигель Альмирон открыл счет в матче, а через восемь минут Льюис Холл удвоил преимущество гостей. Ньюкасл успешно оборонялся и на 60-й минуте забил третий гол. Джо Виллок забил третий мяч в игре и поставил точку в матче.