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Манчестер Юнайтед возобновил интерес к Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 08:27
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Манчестер Юнайтед возобновил интерес к Мбаппе Фото с сайта therealchamps.com/Автор неизвестен

Манчестер Юнайтед снова начинает охоту за суперзвездой ПСЖ.

Килиан Мбаппе отказался подписывать продление контракта с ПСЖ, и считается, что он также решил отказаться от бонуса в размере €100 млн, чтобы уйти с Парк де Пренс. Поскольку сэр Джим Рэтклифф близок к завершению покупки 25-процентной доли Манчестер Юнайтед, клуб готов побороться за Мбаппе летом, сообщает Football Insider.

Другой клуб из Манчестера, а именно – Манчестер Сити, а также лондонский Челси тоже финансово способны осуществить сделку, согласно которой победитель Чемпионата мира 2018 года отправится в Англию.

Тем временем стали появляться сообщения, в которых утверждается, что Реал Мадрид охладил свой интерес к Мбаппе, поскольку к моменту перехода в «Лос Бланкос» ему будет почти 26 лет, и также он потребует не менее €20 млн в год вместе с огромным подписным бонусом, который может нарушить структуру заработной платы в клубе.

Мбаппе перешел в ПСЖ из Монако в 2018 году за €180 млн. До этого француз провел в парижском клубе один год в аренде. По даннымTransfermarkt стоимость его контракта осталось неизменной в сравнении с трансфером в ПСЖ. Мбаппе является обладателем наград Golden Boy (2017) и Kopa Trophy (2018), лучший бомбардир в истории ПСЖ.

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