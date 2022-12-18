"Манчестер Юнайтед" вновь попытается купить звезду "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему интересуется полузащитником “Барселоны” Френки де Йонгом, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Манкунианцы пытались купить хавбека прошлым летом, но тогда он отказался менять клуб. На покупке игрока продолжает настаивает главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за “Барселону” 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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