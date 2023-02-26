"Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок английской лиги

В финальном матче Кубка английской лиги “Манчестер Юнайтед" обыграл “Ньюкасл" со счетом 2:0 и стал обладателем трофея.

Победу манкунианцам принесли гол Каземиро и автогол Свена Ботмана.

“Манчестер Юнайтед” – “Ньюкасл” - 2:0 (2:0)

Голы: Каземиро, 33 - 1:0, Ботман, 39 (автогол) - 2:0

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Диогу Далот (Уан-Биссака, 46), Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред (Забитцер, 69), Бруну Фернандеш, Вегорст (Мактомини, 70), Рэшфорд (Магуайр, 88), Антони (Санчо, 83).

“Ньюкасл”: Кариус, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Уиллок, 79), Лонгстафф (Исак, 46), Альмирон, Уилсон, Сен-Максимен (Мерфи, 78), Жоэлинтон.

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