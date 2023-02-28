"Манчестер Юнайтед" выбирает между четырьмя атакующими игроками

"Манчестер Юнайтед" собирается усилить атакующую линию в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг потребовал купить форварда или атакующего хавбека. В связи с этим манкунианцы интересуются Виктором Осимхеном ("Наполи"), Харри Кейном ("Тоттенхэм"), Гонсалу Рамушем ("Бенфики") и Мохамедом Кудусом ("Аякс").

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 25 матчей, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. На счету 29-летнего Кейна 20 забитых мячей и четыре голевые передачи в 34 поединках за “МЮ”. 22-летний Кудус сыграл за “Аякс” 32 матча, забил 16 голов и отдал три голевые передачи. 21-летний Рамуш отметился 19 забитыми мячами и 8 голевыми передачи в 32 матчах за “Бенфику”.

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