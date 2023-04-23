"Манчестер Юнайтед" в тяжелейшем матче пробился в финал Кубка Англии

В матче ½ финала Кубка Англии “Манчестер Юнайтед” в серии пенальти победил “Брайтон” и пробился в финал.

Манкунианцы забили семь пенальти из семи. Точные удары нанесли Каземиро, Далот, Санчо, Рэшфорд, Забитцер, Вегорст и Линделеф. У “Брайтона” забили Мак Аллистер, Гросс, Ундав, Эступиньян, Данк и Уэсбтер, не забил Марч.

В финале “Манчестер Юнайтед” сыграет с “Манчестер Сити”.

“Брайтон” – “Манчестер Юнайтед” 0:0, по пенальти - 6:7

“Брайтон”: Санчес, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Марч, Мак Аллистер, Энсисо (Велтман, 67), Кайседо, Митома, Гросс, Уэлбек (Ундав, 75).

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака (Маласиа, 101), Шоу, Линделеф, Диогу Далот, Эриксен (Фред, 62), Каземиро, Бруну Фернандеш (Вегорст, 101), Антони (Забитцер, 90), Марсьяль (Санчо, 85), Рэшфорд.

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