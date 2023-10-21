Манчестер Юнайтед в гостях одолел Шеффилд

В заключительном матче игрового дня в Английской Премьер Лиге Шеффилд Юнайтед принимал Манчестер Юнайтед. Хозяева подошли к этому матчу на последней позиции в таблице. Команда еще не побеждала в этом сезоне и успела пропустить в предыдущих восьми матчах аж 22 гола. Манчестер Юнайтед при таких обстоятельствах явно приехал за победой.

Острее начали хозяева, но счет открыл Манчестер. Скотт Мактоминей с передачи Бруну Фернандеша вывел свою команду вперед. Через несколько минут за игру рукой в штрафной площади в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Оливер МакБерни. В конце матча подопечные тен Хага забили еще раз. Гол на счету Диого Далота. Сил и времени отыграться хозяевам уже не хватило.

Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед — 1:2

Голы: 0:1 — Мактоминей 28, 1:1 — МакБерни 34 (п), 1:2 — Далот 77.

Шеффилд после этой игры остается последним, а «красные дьяволы» поднимаются на восьмую строчку турнирной таблицы.

Ранее мы сообщали о смерти легендарного Бобби Чарльтона.

It's back-to-back Premier League wins for Man Utd 👏#SHUMUN pic.twitter.com/jcyFUWnETT — Premier League (@premierleague) October 21, 2023