Манчестер Юнайтед уже имеет планы на трансферы в 2024 году

«Манчестер Юнайтед» уже сейчас начал строить планы по трансферам на следующий год.

По информации от известного инсайдера Фабрицио Романо, перед клубом стоит задача усилить игру в обороне.

В частности, одним из приоритетов на предстоящий год является приобретение нового центрального защитника.

"Такой вариант рассматривали в клубе по окончании прошлого сезона, когда обсуждались варианты с подписанием Бенжамена Павара (который в итоге перешел в «Интер») и Жан-Клера Тодибо (игрока «Ниццы»).

Однако эти планы были нарушены сорвавшимся трансфером Гарри Магуайра в «Вест Хэм» - рассказал журналист.

При этом он подчеркнул, что сама идея приобретения центрального защитника все еще актуальна.

“Тодибо остается в списке претендентов, кроме того, скауты также рассматривают Эдмона Тапсоба из «Байера» и Антонио Силву из «Бенфики». Уже точно решено, что трансфер будет осуществлен летом, поскольку требует значительных финансовых вложений”, - завершил инсайдер.