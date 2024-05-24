Манчестер Юнайтед уволит тренера несмотря на результат в финале Кубка Англии

Руководство Манчестер Юнайтед приняли решение уволить главного тренера Эрика Тен Хага.

Как сообщает The Guardian, несмотря на результат финала Кубка Англии, нидерландца все равно уволят. Решение о смене главного тренера станет самым значимым шагом сэра Джима Рэтклиффа и его команды с тех пор, как Ineos получил миноритарный пакет акций и контроль над футбольными операциями Манчестер Юнайтед.

Также, Красные дьяволы уже определились с кандидатами на замену Тен Хага. На должность претендуют - Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Киран Маккенна, Грэм Поттер и Томас Фрэнк.

Напомним, мы ранее писали, что эпоха Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед, судя по всему, подошла к своему завершению. Руководство клуба окончательно приняло решение отправить тен Хага в отставку. Ман Юнайтед уже начал поиски нового главного тренера.

Тен Хаг возглавил Манчестер Юнайтед летом 2022 года. Сезон английской Премьер-лиги-2023/24 “красные дьяволы” завершили на восьмом месте. Однако Ман Юнайтед имеет шансы пробиться в еврокубки, если обыграет Манчестер Сити в финале Кубка Англии.