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"Манчестер Юнайтед" уверенно выиграл в Кубке Англии

Новости футбола Сегодня, 18:05
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 3-го раунда Кубка Англии “Манчестер Юнайтед” на своем поле обыграл “Эвертон” со счетом 3:1.

Победу манкунианцам принесли голы Антони и Маркуса Рэшфорда, а также автогол Конора Коуди. У мерсисайдцев отличился все тот же Коуди.

“Манчестер Юнайтед” – “Эвертон” - 3:1 (1:1)
Голы: Антони, 4 - 1:0, Коуди, 14 - 1:1, Коуди, 52 (автогол) - 2:1, Рэшфорд, 90 (с пенальти) - 3:1

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Шоу, Маласиа (Мартинес, 76), Эриксен (Магуайр, 83), Каземиро (Фред, 71), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Гарначо, 71), Рэшфорд, Антони (Мактомини, 84).

“Эвертон”: Пикфорд, Коулмэн (Гордон, 81), Годфри, Тарковски, Коуди, Миколенко (Макнил, 81), Гуйе, Онана, Мопе (Кэлверт-Льюин, 69), Ивоби (Дукуре, 51), Грэй.

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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