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Манчестер Юнайтед уверенно прошел Кристал Пелес в Carabao Cup

Новости футбола Сегодня, 16:57
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Манчестер Юнайтед уверенно прошел Кристал Пелес в Carabao Cup Фото: https://twitter.com/ManUtd

В 1/16 финала Carabao Cup Манчестер Юнайтед на Олд Трафорд принимал Кристал Пелес.

В первом тайме Манчестер доминировал на футбольном поле и сумел превратить свое преимущество в голы. На 21-й минуте Гарначо открыл счет. А через шесть минут Казэмиро удвоил преимущество в счете после передачи Мейсона Маунта. В первом тайме Кристал Пелес не нанес ни одного удара по воротам Юнайтед и счет на табло был 2:0.

На старте второй половины Марсьяль сделал счет 3:0, воспользовавшись ассистом Каземиро. Манчестер Юнайтед успокоился и держал счет. Они не дали Кристу Пелесу создать какого-то значительного момента и одержали уверенную победу 3:0.

Carabao Cup. 1/16 финала

"Манчестер Юнайтед" - "Кристалл Пелес" - 3:0
Голы: 1:0 – 21 Гарначо, 2:0 – 27 Каземиро, 3:0 – 55 Марсьяль

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