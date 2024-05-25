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Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Ман Сити и выиграл 13-й Кубок Англии в своей истории

Новости футбола Сегодня, 11:56
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Ман Сити и выиграл 13-й Кубок Англии в своей истории Фото: Alex Pantling/Getty Images

Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити на лондонском “Уэмбли” встретились в финале Кубка Англии.

Команды осторожно начали поединок, не форсируя события и не оголяя тылы. Достаточно неожиданно “Красные дьяволы” забили принципиальному сопернику два гола в течение девяти минут. В воротах Штефана Ортеги поочередно “расписались” Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

К слову, игроки Юнайтед установили уникальное достижение для финалов Кубка Англии.

Во второй половине игры “горожане” создали несколько опасных моментов, чтобы “размочить” счет. В частности, в перекладину пробил Эрлинг Холанд. Имели свои шансы Кайл Вокер и Хулиан Альварес, но никому из них не удалось пробить Андре Онана.

Зато смог это сделать Жереми Доку, а помог ему в этом как раз голкипер, который допустил явную ошибку. Но отыграться “голубые” уже не успели.

Таким образом, “Красные дьяволы” завоевали 13-й Кубок Англии в своей истории, вплотную приблизившись к рекордсмену - Арсеналу. В активе “канониров” 14 побед в национальном Кубке.

Манчестер Юнайтед скрасил не самый удачный сезон (8 место в АПЛ) и все-таки завоевал трофей. Кроме того, манкунианцы напрямую квалифицировались в группу Лиги Европы на следующий сезон. Манчестер Сити ранее стал чемпионом Англии-2024.

  • Кубок Англии, финал
    Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2
    Голы: Доку, 88 - Гарначо, 30, Майну, 39
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