"Манчестер Юнайтед" увеличил цену на Харри Магуйра

"Манчестер Юнайтед" увеличил цену на защитника Харри Магуйра, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб считает футболиста важным игроком основного состава и в связи с этим хочет получить за него не менее 47 миллионов евро. Главным претендентов на Магуайра является “Вест Хэм”, но лондонский клуб не готов заплатить более 23 миллионов евро. Также проблемой является высокая зарплата игрока. Он получает около 10 миллионов евро в год.

30-летний Магуайр выступает за “Манчестер Юнайтед” с лета 2019 года. Он перешел в клуб из “Лестера”. Сумма трансфера составила 87 миллионов евро. Всего он провел за манкунианцев 175 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. В составе “Манчестер Юнайтед” Магуайр становился обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Магуайр с 2017 года играет за сборную Англии. Всего за английскую национальную команду он провел 57 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи, а также получил 11 желтых и одну красную карточки.