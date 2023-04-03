"Манчестер Юнайтед" успешно ведет переговоры по трансферу голландского защитника

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о переходе голландского защитника “Байера” Джереми Фримпонга, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, манкунианцы провели успешный первый этап переговоров с агентом игрока. Впрочем, теперь английскому клубу еще нужно договориться по сумме трансфера с леверкузенцами. На покупке игрока настаивает лично главный тренер “дьяволов” Эрик тен Хаг.

В нынешнем сезоне 22-летний Фримпонг провел за “Байер” 36 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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