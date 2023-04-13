"Манчестер Юнайтед" упустил победу в Лиге Европы из-за двух автоголов

В первом матче ¼ финала Лиги Европы “Манчестер Юнайтед” и “Севилья” сыграли вничью со счетом 2:2.

В первом тайме хозяева повели с разницей в два мяча, дублем отличился Марсель Забитцер. Во второй половине гости отыгрались благоадяр автоголам Тирелла Маласии и Харри Магуайра.

Ответный матч “Севилья” - “Манчестер Юнайтед" состоится 20 апреля.

“Манчестер Юнайтед” Англия – “Севилья” Испания - 2:2 (2:0)

Голы: Забитцер, 14 - 1:0, Забитцер, 21 - 2:0, Маласиа, 84 (автогол) - 2:1, Магуайр, 90 (автогол) - 2:2

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан (Магуайр, 46), Мартинес, Маласиа, Забитцер, Каземиро, Бруну Фернандеш (Эриксен, 62), Санчо (Эланга, 63), Антони (Пельистри, 81), Марсьяль (Вегорст, 62).

“Севилья”: Буну, Монтьель (Гомес, 90), Маркао Тейшейра, Ньянзу (Сусо, 73), Акунья, Ракитич, Фернандо, Гудель, Окампос, Оливер Торрес (Навас, 46), Ламела (Эн-Несири, 67).

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