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"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Тоттенхэмом"

Новости футбола Сегодня, 17:23
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Тоттенхэмом" Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Англии “Тоттенхэм” и “Манчестер Юнайтед” сыграли вничью со счетом 2:2.

После первого тайма гости выигрывали с преимуществом в два мяча. Отличились Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд. Впрочем, во второй тайме лондонцев от поражения спасли голы Педро Порро и Сон Хын Мина.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 60 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Тоттенхэм” с 54 очками вышел на пятое место.

“Тоттенхэм” – “Манчестер Юнайтед” - 2:2 (0:2)
Голы: Санчо, 7 - 0:1, Рэшфорд, 44 - 0:2, Порро, 56 - 1:2, Сон Хын Мин, 79 - 2:2

“Тоттенхэм”: Форстер, Порро (Данджума, 77), Дайер, Лангле, Ромеро, Перишич (Дэвис, 77), Хейбьерг, Скипп, Сон Хын Мин (Танганга, 87), Кейн, Ришарлисон (Кулусевски, 61).

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака (Маласиа, 71), Шоу, Линделеф, Диогу Далот, Эриксен (Фред, 61), Каземиро, Бруну Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 61), Антони (Вегорст, 71), Рэшфорд.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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