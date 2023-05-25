"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" и вышел в Лигу чемпионов

В перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” на своем поле разгромил “Челси” со счетом 4:1.

Победу манкунианцам принесли голы Каземиро, Антони Марсьяля, Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда. Украинский полузащитник гостей Михаил Мудрик провел на поле 64 минуты. Единственный гол у “аристократов” забил Жоау Феликс.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 72 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, и гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов. “Челси” с 43 очками остался на 12-м месте.

“Манчестер Юнайтед” – “Челси” - 4:1 (2:0)

Голы: Каземиро, 6 - 1:0, Марсьяль, 45 - 2:0, Фернандеш, 73 (с пенальти) - 3:0, Рэшфорд, 78 - 4:0, Феликс, 89 - 4:1

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу (Маласиа, 46), Мактоминей, Эриксен (Фред, 70), Каземиро, Фернандеш, Санчо, Антони (Рэшфорд, 29), Марсьяль (Гарначо, 70).

“Челси”: Аррисабалага, Аспиликуэта, Чалоба, Фофана, Холл, Галлахер (Фофана, 82), Фернандес, Чуквуэмека (Лофтус-Чик, 82), Хавертц (Феликс, 64), Мудрик (Пулишич, 64), Мадуэке (Зиеш, 82).

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