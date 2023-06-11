"Манчестер Юнайтед" требует снизить цену на вратаря сборной Португалии
Новости футбола Сегодня, 12:15
Фото: инстаграм Диогу Кошты/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" пытается снизить цену на вратаря “Порту” и сборной Португалии Диогу Кошту, сообщает A Bola.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно, но не готов платить за него требуемые 75 миллионов евро. На покупке вратаря настаивает лично главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.
В нынешнем сезоне 23-летний Кошта провел за “Порту” 41 матч во всех турнирах и пропустил 30 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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