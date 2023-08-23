Манчестер Юнайтед теряет звездного новичка из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт получил травму во время матча второго тура Английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма».

Из-за повреждения звездный футболист сборной Англии пропустит несколько следующих игр.

Вечером 22 августа об этом сообщила официальная пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В сообщении указано, что Маунт точно не сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата против «Ноттингем Форест». Кроме того, он рискует пропустить встречу с «Арсеналом» 3 сентября.

По ожиданиям тренерского штаба “красных дьяволов”, Мэйсон вернется на поле только после паузы на матчи сборных команд, которая состоится в сентябре.

Напомним, что переход Маунта в «Манчестер Юнайтед» официально был завершен 5 июля. До переезда в Манчестер Мэйсон выступал за «Челси», воспитанником которого он является.

В новом розыгрыше чемпионата Англии Маунт провел за новую команду два матча, однако результативными действиями не отметился. В прошлом сезоне “МЮ” занял третье место в АПЛ и добился права играть в Лиге чемпионов.