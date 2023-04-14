"Манчестер Юнайтед" теряет основного защитника

Аргентинский защитник “Манчестер Юнайтед” Лисандро Мартинес получил перелом пятой плюсневой кости правой ноги, сообщает журналист ESPN Эстебан Эдул в своем твиттере.

По сведениям источника, медицинский штаб английского клуба пока не принял решение о необходимости операции. Возможно, футболист будет лечиться консервативным методом. Сроки восстановления игрока не разглашаются.

В нынешнем сезоне 25-летний Мартинес провел за “Манчестер Юнайтед” 45 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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