"Манчестер Юнайтед" теряет молодого таланта

Аргентинский полузащитник “Манчестер Юнайтед” Алехандро Гарначо выбыл из строя на длительный из-за травмы, сообщает Manchester Evening News

В ближайшее время аргентинец пройдет медицинское обследование, которое определит точные сроки восстановления. Травму хавбек получил в матче 27-го тура чемпионата Англии против “Саутгемптона” (0:0) и покинул поле на костылях.

В нынешнем сезоне 18-летний Гарначо провел за “Манчестер Юнайтед” 32 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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