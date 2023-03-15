"Манчестер Юнайтед" теряет молодого таланта из-за травмы

Вингер “Манчестер Юнайтед” Алехандро Гарначо получил травму в матче с “Саутгемптоном” (0:0).

Футболиста заменили по ходу встречи, а после игры у него было выявлено повреждение связок голеностопа.

В клубе не сообщают точных сроков возвращения 18-летнего таланта на поле, но речь идет как минимум о нескольких неделях.

В этом сезоне Гарначо сыграл 15 матчей в чемпионате Англии и забил 2 гола.