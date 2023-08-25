Манчестер Юнайтед теряет ключевого игрока из-за травмы

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Люк Шоу выбыл из игры.

По информации журналиста Дэвида Орнштейна, опытный футболист получил мышечную травму, из-за чего не сможет выступать за команду в английской Премьер-лиге. Кроме того, Шоу не сыграет в отборочных матчах сборной Англии на Евро-2024, которые пройдут в сентябре.

По предварительным данным, Шоу выбыл из строя на длительный срок. В то же время в "Манчестер Юнайтед" пока не делали официальных заявлений по срокам восстановления футболиста. В клубе продолжают оценивать серьезность повреждения. Пока лишь там выразили надежду, что из-за травмы Шоу пропустит недели, а не месяцы.

В прошлом сезоне Шоу был ключевым игроком "Манчестер Юнайтед". Он мог сыграть на позициях левого и центрального защитника. Всего он провел 47 матчей в различных турнирах, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего англичанина составляет в районе 42 миллионов евро.

Интересно, что недавно травмировался хавбек “Манчестер Юнайтед” Мэйсон Маунт, который пропустит примерно шесть недель.