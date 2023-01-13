"Манчестер Юнайтед" теряет голландского полузащитника

Голландский полузащитник “Манчестер Юнайтед” Донни ван де Бек пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

“Ван де Бек не сыграет до конца сезона. Это плохая новость. Хорошая новость в том, что в долгосрочной перспективе его колено будет в порядке. К начале предсезонной подготовки он снова будет играть на самом высоком уровне”, - приводятся слова тен Хага на официальном сайте английского клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний ван де Бек провел за “Манчестер Юнайтед” 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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