"Манчестер Юнайтед" теряет еще двух основных игроков

Футболисты “Манчестер Юнайтед” голландский защитник Тирелл Маласиа и австрийский полузащитник Марсель Забитцер выбыли из строя из-за травм, сообщается на официальном сайте манкунианцев.

В ближайшее время оба игрока пройдут медицинские обследования, после которых станут известны сроки их восстановления.

Стоит отметить, что в данный момент в лазарете клуба находятся защитники Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес и Люк Шоу, полузащитники Донни ван де Бек, Алехандро Гарначо и Скотт Мактоминей, а также нападающий Маркус Рашфорд.

В нынешнем сезоне 29-летний Забитцер провел за “МЮ” 13 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 23-летний Маласии 33 поединка без результативных действий.

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