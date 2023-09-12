Манчестер Юнайтед срочно ищет футболиста на проблемную позицию: есть кандидат

“Манчестер Юнайтед” в срочном порядке начал искать футболиста на позицию вингера.

Руководство "красных дьяволов" крайне встревожено ситуацией, которая возникла с футболистами Джейдоном Санчо и Антони в клубе.

Как известно, первый не входит в планы тренерского штаба и вскоре может покинуть команду, а второй оказался в центре громкого скандала о насилии в отношении женщин. После обвинений в адрес игрока его отстранили от тренировок и от ближайших матчей.

В ближайшее время “Манчестер Юнайтед” намерен найти подходящего кандидата на позицию вингера и главным кандидатом на переход в команду является бывший вингер ПСВ Анвар Эль-Гази.

Интересно, что этот футболист имеет опыт выступления в английской Премьер-лиге. Ранее он выступал в Англии за "Эвертон" и "Астон Виллу".

В прошлом сезоне Анвар Эль-Гази провел 31 матч за ПСВ в различных турнирах, записав на свой счет девять голов и две результативные передачи.

Его соглашение с нидерландским клубом истекло 1 сентября этого года и он покинул команду. Таким образом, клубу АПЛ он может достаться бесплатно.