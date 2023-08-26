Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ

В матче 3-го тура Английской Премьер-лиги “Манчестер Юнайтед” на своем поле победил “Ноттингем Форест”. Матч состоялся в Манчестере на стадионе “Олд Траффорд” и завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Уже на второй минуте счет открыл Тайво Авонийи, которому голевой пас отдал Морган Гиббс-Уайт. На 4-й минуте преимущество гостей увеличил Вилли Боли. На 17-й минуте разрыв в счете сократил Кристиан Эриксен с передачи Маркуса Рэшфорда. В начале второго тайма счет сравнял Каземиро с паса Бруну Фернандеша. В середине тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления Джо Уорролла. Победу манкунианцам принес Фернандеш, который забил гол с пенальти.

“Манчестер Юнайтед”, набрав шесть очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Ноттингем Форест” с тремя очками остался на 14-м месте.

“Манчестер Юнайтед” – “Ноттингем Форест” - 3:2 (1:2, 2:0)

Голы: 0:1 – 2 Авонийи, 0:2 – 4 Боли, 1:2 – 17 Эриксен, 2:2 – 52 Каземиро, 3:2 – 76, пенальти Бруну Фернандеш.

“Манчестер Юнайтед”: Онана, Уан-Биссака, Варан (Линделеф, 46), Мартинес, Диогу Далот, Эриксен, Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони (Мактоминей, 85), Марсьяль (Санчо, 60), Рэшфорд.

“Ноттингем Форест”: Тернер, Орье, Боли, Маккенна (Ниакате, 57), Уоррелл, Айна, Йейтс, Гиббс-Уайт, Данило (Эланга, 81), Джонсон (Куяте, 70), Авонийи (Вуд, 81).

Желтые карточки: Орье (44), Гиббс-Уайт (45), Уан-Биссака (58), Айна (62), Рэшфорд (82), Онана (89), Бруну Фернандеш (90), Куяте (90).

Красная карточка: Уоррелл (67).