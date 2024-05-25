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Манчестер Юнайтед составил шорт-лист из четырех тренеров на замену Эрику тен Хагу

Новости футбола Сегодня, 03:45
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Манчестер Юнайтед составил шорт-лист из четырех тренеров на замену Эрику тен Хагу Фото: Sky Sports / Автор неизвестен

Сегодня Манчестер Юнайтед проведет заключительный матч сезона и в финале Кубка Англии встретится с Манчестер Сити. Этот матч может стать последним для главного тренера Красных дьяволов Эрика тен Хага. Как мы сообщали ранее, руководство Юнайтед приняло решение распрощаться с нидерландским специалистом вне зависимости от результата поединка.

После прихода тен Хага в Манчестер Юнайтед в начале предыдущего сезона он оказался под огромным давлением после жаркой и хаотичной кампании, пронизанной проблемами на поле и за его пределами.

В прошлом году Юнайтед сумел завоевать Кубок Футбольной лиги, а в текущем сезоне, пока что, остается без трофеев. В Премьер-лиге Красные дьяволы финишировали на восьмом месте, что является худшим результатом с 1990 года. Также они вылетели из Лиги чемпионов после группового этапа. Также стоит отметить, что поражение в финале Кубка Англии лишит их возможности участия в еврокубках следующего сезона.

Это всё вынуждает руководство Юнайтед подыскивать замену тен Хагу и согласно данным The Times они уже составили шорт-лист из четырех тренеров.

  • Одним из них является нынешний тренер Челси Маурисио Почеттино.

Судьба аргентинца в Челси до сих пор до конца неизвестна, а сам тренер не прочь поработать в Манчестер Юнайтед. Его успех в Тоттенхэме с 2014 по 2019 годы рассматривается как дополнительный стимул для правления Красных дьяволов. Во время его тренерской деятельности в Тоттенхэме команда регулярно принимала участие в Лиге чемпионов, а в 2019 году дошла до финала турнира.

  • Вторым кандидатом является наставник Баварии Мюнхен Томас Тухель.

Сам немец очень хочет вернуться в Англию, где он пользовался огромной популярностью в Челси и выиграл с ними Лигу чемпионов. Тем не менее, в Манчестер Юнайтед есть опасения из-за вспыльчивого характера Тухеля. Но Красные дьяволы надеются, что новая футбольная структура клуба сможет решить эти проблемы.

  • Третий кандидат на замену тен Хагу – Киран Маккенна, который в данный момент тренирует Ипсвич.

За Маккенной наблюдают уже несколько клубов, в том числе Брайтон и Челси. Североирландский специалист продемонстрировал отличные результаты и привел Ипсвич к повышению с Первой Лиги в Премьер-лигу за два года. Маккенна ранее работал ассистентом Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера на Олд Траффорд, а в общей сложности провел шесть лет в системе Юнайтед.

  • Последним кандидатом, которого рассматривают, является тренер Брентфорда Томас Франк.

Место в шорт-листе на замену тен Хагу Франк получил после впечатляющей работы в команде, которую за последние шесть лет он вывел их из середины турнирной таблицы, в авторитетный клуб Премьер-лиги.

Напомним, сегодня мы сообщали, во сколько обойдется Манчестер Юнайтед увольнение Эрика тен Хага.

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