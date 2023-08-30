Манчестер Юнайтед сообщил Баварии цену на шотландца Мактоминея

“Манчестер Юнайтед” определился с ценой на полузащитника сборной Шотландии Скотта Мактоминея, интерес к которому проявляет мюнхенская “Бавария”, сообщает Bild.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста от 41 до 47 миллионов евро. Руководство “Баварии” полагает, что данная сумма является слишком высокой. При этом на покупке шотландца настаивает главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что интерес к Мактоминею также проявляют “Вест Хэм Юнайтед” и “Ньюкасл Юнайтед”.

26-летний Мактоминей является воспитанником академии “Манчестер Юнайтед”. За основной состав манкунианцев он выступает с 2017 года. Всего хавбек провел за клуб 211 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. В составе “Манчестер Юнайтед” Мактоминей становился обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. В соглашении есть опция о возможности продления контракта еще на один год.

Мактоминей с 2018 года играет за сборную Шотландии. Всего он провел за шотландскую национальную команду 41 матч, забил шесть голов и отдал две результативных передачи, а также получил девять желтых карточек.