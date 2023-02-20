"Манчестер Юнайтед" согласовал новый контракт с молодым талантом

"Манчестер Юнайтед" договорился о продлении контракта с аргентинским полузащитником Алехандро Гарначо, сообщает ESPN.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2028 года. Официально о подписании нового соглашения будет объявлено в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 18-летний Гарначо провел за “Манчестер Юнайтед” 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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