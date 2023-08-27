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Манчестер Юнайтед согласовал контракт со звездой сборной Марокко

Новости футбола Сегодня, 01:50
Манчестер Юнайтед согласовал контракт со звездой сборной Марокко Фото: инстаграм Софьяна Амрабата/Автор неизвестен

“Манчестер Юнайтед” согласовал условия личного контракта с полузащитником флорентийской “Фиорентины” и сборной Марокко Софьяном Амрабатом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, в случае перехода футболист будет получать в английском клубе зарплату в размере четырех миллионов евро в год. При этом переговоры между клубами о сумме трансфера еще не завершены. Если клубы договорятся, то африканец подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

26-летний Амрабат выступает за “Фиорентину” с января 2020 года. Он перешел в клуб из Флоренции из “Вероны”. Сумма трансфера составила 19,5 миллионов евро. Всего хавбек провел за “Фиорентину” 107 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления контракта еще на один год. Ранее он также играл за “Утрехт”, “Фейеноорд” и “Брюгге”.

Амрабат с 2017 года играет за сборную Марокко. Всего он провел за марокканскую национальную команду 49 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи, а также получил восемь желтых карточек.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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