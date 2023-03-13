"Манчестер Юнайтед" согласился с дисквалификацией Каземиро

“Манчестер Юнайтед” не будет опаривать удаление бразильского полузащитника Каземиро в матче 27-го тура чемпионата Англии против “Саутгемптона” (0:0), сообщает Manchester Evening News.

Таким образом, футболист будет дисквалифицирован на четыре матча, так как удаление стало для него вторым в сезоне. Из-за этого он не сыграет в поединке Кубка Англии с “Фулхэмом”, а также пропустит матчи Премьер-лиги против “Ньюкасла”, “Брентфорда” и “Эвертона”.

В нынешнем сезоне 31-летний Каземиро провел за “Манчестер Юнайтед” 38 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Феерия "Арсенала", тяжелая победа "Манчестер Сити", провал "Ливерпуля": результаты 27-го тура АПЛ.