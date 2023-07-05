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"Манчестер Юнайтед" собирается увеличить предложение по трансферу вратаря "Интера"

Новости футбола Сегодня, 13:55
"Манчестер Юнайтед" собирается увеличить предложение по трансферу вратаря "Интера" Фото: инстаграм Андре Онана/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток приобрести камерунского вратаря миланского “Интера” Андре Онана, сообщает ESPN.

По сведениям источника, английский клуб готов увеличить предложение по трансферу голкипера в размене 46 миллионов евро плюс бонусы. При этом итальянцы хотят получить за футболиста около 59 миллионов евро. Впрочем, есть вероятность, что “Интер” согласился на снижение цены.

Ранее сообщалось, что Онана также интересуются “Челси” и несколько клубов из Саудовской Аравии.

27-летний Онана является воспитанником “Барселоны”. В “Интер” он перешел летом 2022 года из амстердамского “Аякса” на правах свободного агента. В минувшем сезоне Онана провел за итальянский клуб 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 голов, а также получил четыре желтые карточки. Его контракт с “Интером” действует до лета 2027 года.

Напомним, что “Манчестер Юнайтед” в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, английский клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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