"Манчестер Юнайтед" собирается передать номер Роналду молодому таланту

Аргентинский полузащитник “Манчестер Юнайтед” Алехандро Гарначо может получить седьмой номер, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, руководство английского клуба рассматривает вариант с передачей этого номера футболисту, который играет под 49-м номером. Ранее под седьмым номером играл Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 18-летний Гарначо провел за “Манчестер Юнайтед” 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.