"Манчестер Юнайтед" собирается избавиться от одного из самых дорогих игроков

"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от полузащитника Джейдона Санчо в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг не рассчитывает на футболиста, поэтому он будет выставлен на трансфер.

Санчо перешел в “Манчестер Юнайтед” из дортмундской “Боруссии” летом 2021 года за 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний Санчо провел за манкунианцев 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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