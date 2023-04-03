"Манчестер Юнайтед" собирается избавиться от одного из самых дорогих игроков
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм Джейдона Санчо/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от полузащитника Джейдона Санчо в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
По сведениям источника, главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг не рассчитывает на футболиста, поэтому он будет выставлен на трансфер.
Санчо перешел в “Манчестер Юнайтед” из дортмундской “Боруссии” летом 2021 года за 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний Санчо провел за манкунианцев 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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