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"Манчестер Юнайтед" со скандалом обыграл "Манчестер Сити"

Новости футбола Сегодня, 09:40
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” на своем поле обыграл “Манчестер Сити” со счетом 2:1.

В середине второго тайма счет открыл Джек Грилиш. На 78-й минуте равновесие восстановил Бруну Фернандеш, но гол получился скандальным, так как Маркус Рэшфорд, находившийся в офсайде, активно участвовал в эпизоде. Спустя несколько минут победный гол забил Рэшфорд.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 38 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Манчестер Сити” с 39 очками остался на второй позиции.

“Манчестер Юнайтед” – “Манчестер Сити” - 2:1 (0:0)
Голы: Грилиш, 60 - 0:1, Фернандеш, 78 - 1:1, Рэшфорд, 82 - 2:1

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа (Мартинес, 90), Эриксен (Гарначо, 72), Каземиро (Мактомини, 90), Фред, Бруну Фернандеш, Марсьяль (Антони, 46), Рэшфорд (Магуайр, 90).

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Аке, Аканджи, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Грилиш, 57), Марез, Холанд.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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