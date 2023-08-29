Манчестер Юнайтед сделал предложение по трансферу опытного защитника Барселоны

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к защитнику “Барселоны” и сборной Испании Маркосу Алонсо, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2024 года, а затем готов подписать с ним полноценный контракт. Манкунианцам понадобился защитник из-за травм Тайрелла Маласии и Люка Шоу.

Ранее сообщалось, что “Барселона” может продать игрока из-за сложного финансового положения. При этом главный тренер каталонского клуба Хави очень доволен игрой опытного защитника.

32-летний Алонсо является воспитанником академии мадридского “Реала”. Он перешел в “Барселону” летом 2022 года из лондонского “Челси” на правах свободного агента. Всего он провел за каталонский клуб 37 матчей во всех турнирах и забил три гола. В составе “Барселоны” Алонсо в прошлом сезоне стал чемпионом Испании, а также завоевал Суперкубок Испании. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на один год. Ранее он также играл за “Болтон Уондерерс”, “Фиорентину” и “Сандерленд”.

Алонсо с 2018 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду девять матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.