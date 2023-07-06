"Манчестер Юнайтед" сделал новое предложение по трансферу Онана из "Интера"

"Манчестер Юнайтед" сделал новое предложение по трансферу камерунского вратаря миланского “Интера” Андре Онана, сообщает ESPN.

По сведениям источника, английский клуб готов предложил за голкипера 50 миллионов евро с учетом бонусов. При этом итальянцы хотят получить за футболиста 60 миллионов евро. Впрочем, по сведениям журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб может согласиться продать голкипера за 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Онана также интересуются “Челси” и несколько клубов из Саудовской Аравии.

27-летний Онана является воспитанником “Барселоны”. В “Интер” он перешел летом 2022 года из амстердамского “Аякса” на правах свободного агента. В минувшем сезоне Онана провел за итальянский клуб 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 голов, а также получил четыре желтые карточки. Его контракт с “Интером” действует до лета 2027 года.

Напомним, что “Манчестер Юнайтед” в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, английский клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.