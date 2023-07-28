"Манчестер Юнайтед" сделал новое предложение по трансферу Хейлунда из "Аталанты"

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток приобрести нападающего “Аталанты” и сборной Дании Расмуса Хейлунда, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 60 миллионов евро. Манкунианцы надеются оформить трансфер игрока как можно быстрее, несмотря на то, что итальянский клуб хочет получить 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что купить Хейлунда также хочет “Пари Сен-Жермен”, который предложил за него 50 миллионов евро.

20-летний Хейлунд выступает за “Аталанту” с 2022 года. Он перешел в итальянский клуб из австрийского “Штурма”. Сумма трансфера составила 17,2 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Бергамо 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Ранее форвард также играл за “Копенгаген”.

Хейлунд с 2022 года играет за сборную Дании. Всего он провел за датскую национальную команду шесть матчей, забил шесть голов, а также получил две желтые карточки.