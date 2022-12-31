"Манчестер Юнайтед" с трудом обыграл аутсайдера АПЛ

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл “Вулверхэмптон” со счетом 1:0.

Единственный гол забил Маркус Рэшфорд.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 32 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вулверхэмптон” с 13 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

“Вулверхэмптон” – “Манчестер Юнайтед” - 0:1 (0:0)

Гол: Рэшфорд, 76 - 0:1

“Вулверхэмптон”: Жозе Са, Семеду (Кастро, 65), Коллинз, Килмен, Буэно (Гомеш, 73), Моутинью (Аит-Нури, 72), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Поденсе (Хименес, 81), Диего Коста (Траоре, 46), Хван Хи Чхан.

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Магуайр, Эланга, Эриксен (Фред, 61), Каземиро, Бруну Фернандеш, Марсьяль (ван де Бек, 81), Антони, Гарначо (Рэшфорд, 46).

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