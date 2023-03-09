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"Манчестер Юнайтед" разгромил испанский клуб в Лиге Европы

Новости футбола Сегодня, 17:01
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы “Манчестер Юнайтед” на своем поле разгромил севильский “Бетис” со счетом 4:1.

Победу английскому клубу принесли голы Маркуса Рэшфорда, Антони, Бруну Фернандеша и Ваута Вегорста. У гостей отличился Айозе Перес.

Ответный матч “Бетис” - “Манчестер Юнайтед” состоится 16 марта в Испании.

“Манчестер Юнайтед” Англия – “Бетис” Испания - 4:1 (1:1)
Голы: Рэшфорд, 6 - 1:0, Перес, 32 - 1:1, Антони, 52 - 2:1, Фернандеш, 58 - 3:1, Вегорст, 82 - 4:1

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Диогу Далот (Уан-Биссака, 46), Варан, Мартинес, Шоу (Маласиа, 65), Каземиро, Фред (Мактомини, 82), Бруну Фернандеш, Вегорст, Рэшфорд (Санчо, 65), Антони (Пельистри, 82).

“Бетис”: Браво, Сабали, Песселья, Луис Фелипе, Абнер, Хоакин (Каналес, 59), Вильям Карвалью, Родригес (Гуардадо, 65), Хуанми (Виллиан Жозе, 80), Перес (Иглесиас, 65), Луис Энрике (Руибаль, 59).

Не пропустите: “Спортинг” и “Арсенал” сыграли вничью в Лиге Европы.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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