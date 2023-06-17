"Манчестер Юнайтед" расстался с опытным воспитанником

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявил об уходе английского защитника Акселя Туанзебе.

Руководство английского клуба приняло решение не продлевать с футболистом контракт, который действует до 30 июня 2023 года. Таким образом, англичанин станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

25-летний Туанзебе является воспитанником “Манчестер Юнайтед". Всего он провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. На правах аренды играл за “Астон Виллу”, “Наполи” и “Сток Сити”. Сыграл один матч за молодежную сборную Англии.