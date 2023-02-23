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"Манчестер Юнайтед" прошел "Барселону" в Лиге Европы

Новости футбола Сегодня, 16:59
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы “Манчестер Юнайтед” на своем поле обыграл “Барселону” со счетом 2:1 и вышел в следующий раунд турнира.

Победу английскому клубу принесли голы Фреда и Антони. У гостей отличился Роберт Левандовски.

“Манчестер Юнайтед” Англия – “Барселона” Испания - 2:1 (0:1) - первый матч - 2:2
Голы: Левандовски, 18 (с пенальти) - 0:1, Фред, 47 - 1:1, Антони, 73 - 2:1

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака (Диогу Далот, 67), Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Вегорст (Антони, 46), Рэшфорд (Мактомини, 88), Санчо (Гарначо, 67).

“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Кристенсен, Араухо (Алонсо, 82), Бальде, Бускетс, Кессиэ, де Йонг, Серджи Роберто (Ферран Торрес, 70), Левандовски, Рафинья (Фати, 75).

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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