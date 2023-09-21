Манчестер Юнайтед пропускает более трех голов уже три матча подряд

Манчестер Юнайтед пропустил три и более голов в трех матчах подряд впервые с 1978, сообщает OptaJoe.

Впервые с декабря 1978 Манчестер Юнайтед пропустил три и более голов. Тогда они играли под руководством Дэйва Секстона. На старте сезона 2023-2024 команда Эрика Тен Хага пропустила три гола от Арсенала (1:3), от Брайтона трижды (1:3) и четыре гола от Баварии Мюнхен (3:4).

Напомним, что сегодня Бавария Мюнхен победила МЮ в первом туре Лиги Чемпионов. Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг рассказал о том, что думает об ошибке голкипера команды Андре Онаны во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Баварии.

Африканский страж ворот не смог как следует отбить мяч в момент с первым взятием ворот. После игры Онана взяла на себя ответственность за поражение команды.

По итогам первого тайма гости проигрывали со счетом 0:2, а уже на старте второй половины забили один мяч, но пропустили. Позже "МЮ" забил еще один мяч, а в компенсированное время команды также обменялись голами.

В следующем туре "Бавария" будет играть на выезде с "Копенгагеном", тогда как "Манчестер Юнайтед" на своем поле примет "Галатасараем". Встречи будут сыграны 10 октября.