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"Манчестер Юнайтед" проиграл в матче АПЛ, пропустив гол на 99-й минуте

Новости футбола Сегодня, 17:02
"Манчестер Юнайтед" проиграл в матче АПЛ, пропустив гол на 99-й минуте Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” на выезде проиграл “Брайтону” со счетом 0:1.

Единственный гол в компенсированное время второго тайма забил Алексис Мак Аллистер.

“Брайтон”, набрав 55 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Манчестер Юнайтед” с 63 очками остался на 4-й позиции.

“Брайтон” – “Манчестер Юнайтед” - 1:0 (0:0)
Гол: Мак Аллистер, 90+9 (с пенальти) - 1:0

“Брайтон”: Стил, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Мак Аллистер, Гилмор (Колуилл, 75), Энсисо, Митома, Буонанотте (Марч, 63), Кайседо, Уэлбек (Ундав, 75).

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Диогу Далот, Каземиро, Фред (Забитцер, 76), Бруну Фернандеш, Антони (Санчо, 76), Марсьяль (Вегорст, 84), Рэшфорд.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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