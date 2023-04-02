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"Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу" в матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл” на своем поле обыграл “Манчестер Юнайтед” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Джо Уиллока и Каллума Уилсона.

“Ньюкасл”, набрав 50 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Манчестер Юнайтед” с 50 очками опустился на четвертую позицию.

“Ньюкасл” – “Манчестер Юнайтед” - 2:0 (0:0)
Голы: Уиллок, 65 - 1:0, Уилсон, 88 - 2:0

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Андерсон, 84), Мерфи (Гордон, 68), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 68), Исак (Уилсон, 80).

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Диогу Далот, Варан (Линделеф, 83), Мартинес (Пельистри, 83), Шоу, Забитцер, Бруну Фернандеш, Мактомини (Фред, 82), Антони (Санчо, 62), Вегорст (Марсьяль, 62), Рэшфорд.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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