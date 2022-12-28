"Манчестер Юнайтед" продолжил внушительную серию

“Манчестер Юнайтед” проиграл лишь один раз за последние 14 матчей.

Вчера “красные дьяволы” обыграли “Ноттингем Форест” (3:0) в АПЛ.

Подопечные Эрика тен Хага с 6 октября проиграли лишь один раз. Произошло это в матче против “Астон Виллы” (1:3).

Сейчас серия “МЮ” насчитывает 11 побед и две ничьих.

В следующем матче АПЛ команда из Манчестера сыграет с “Вулверхэмптоном” 31 декабря.