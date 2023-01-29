"Манчестер Юнайтед" продлил внушительную серию побед

“Манчестер Юнайтед” выиграл 11 матчей подряд на домашней арене.

Вчера подопечные Эрика тен Хага дома обыграли “Рединг” (3:1) в 4-м раунде Кубка Англии.

Интересно, что последний раз домашний матч для “МЮ” не завершался победой 16 октября. Тогда “красные дьяволы” сыграли вничью с “Ньюкаслом” (0:0) в АПЛ.

Интересно, что три следующих матча команда также проведет на своем поле. Соперниками “МЮ” будут “Ноттингем Форест”, “Кристал Пэлас” и “Лидс”.