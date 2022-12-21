"Манчестер Юнайтед" продлил контракты с четырьмя основными игроками

"Манчестер Юнайтед" продлил контракты с защитниками Люком Шоу и Диогу Далотом, полузащитником Фредом Родригесом и нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб воспользовался возможностью для автоматической пролонгации соглашений до лета 2024 года. Такая же опция есть в контракте вратаря Давида де Хеа, но манкунианцы хотят договориться с ним о значительном снижении зарплаты.

Напомним, что в ноябре “Манчестер Юнайтед” расстался с нападающим Криштиану Роналду. Из-за этого клуб может приобрести форварда в январе.

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