"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с основным защитником

Пресс-служба “Манчестер Юнайтед” на официальном сайте объявила о продлении контракта с португальским защитником Диогу Далотом.

Новое соглашение между 24-летним футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2028 года. Прежний контракт истекал летом 2024 года.

Далот перешел в “Манчестер Юнайтед” летом 2018 года из “Порту”. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро. Всего он провел за манкунианцев 107 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Сдавался в аренду в “Милан”. За сборную Португалии сыграл 11 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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